குடியரசு தலைவர் தேர்தல்.. திரெளபதி முர்முவின் வெற்றிக்காக பிரார்த்தனை செய்த பூர்வீக கிராம மக்கள்

Delhi

oi-Mani Singh S

புதுடெல்லி: ஜனாதிபதி தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் வேளையில், பா.ஜனதா வேட்பாளர் திரெளபதி முர்மு வெற்றி பெற வேண்டி அவரது சொந்த மாநிலமான ஒடிசாவில் பொதுமக்கள் இறைவழிபாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பதவிக்காலம் வருகிற 24-ந்தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதையடுத்து, அடுத்த ஜனாதிபதியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் இன்று நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரெளபதி முர்மு குடியரசு தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். எதிர்க்கட்சிகளின் வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்கா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வாக்கு எண்ணிக்கை வருகிற 21-ந் தேதி (வியாழன்) காலை டெல்லியில் நடைபெறுகிறது. அப்போது வெற்றி பெற்றவர் யார் என்று அறிவிக்கப்படுவார்.

ட்விஸ்ட் + சுவாரஸ்யம்.. இந்திய ஜனாதிபதி தேர்தல்களின் தடங்களும், வரலாறுகளும்.. ஒரு பிளாஷ்பேக்!

English summary

Drarubathi Murmu, a tribal, is contesting as the presidential candidate on behalf of the National Democratic Alliance. Villagers of DraupadiMurmu in Odisha praying for her success.