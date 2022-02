டெல்லி வரை போகும் திமுக.. "மீண்டும்" செக் வைக்க ரெடியான ஆளுநர் ரவி.. முதல்வர் ஸ்டாலின் போடும் கணக்கு

Delhi

சென்னை: நீட் தேர்வு விலக்கை எப்படியாவது தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று திமுக டெல்லியில் காய் நகர்த்தி வருவதாக அரசியல் வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இன்னொரு பக்கம் ஆளுநரும் தனது தரப்பில் முக்கியமான பிளான் ஒன்றில் இருப்பதாக பேச்சுக்கள் அடிபடுகின்றன.

நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதாவை ஆளுநர் ஆர். என் ரவி தமிழ்நாடு சபாநாயகருக்கு திருப்பி அனுப்பி இருந்தார். ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பிய இந்த மசோதாவை தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் மீண்டும் அவையில் தாக்கல் செய்து நிறைவேற்றினார்.

நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதாவை மீண்டும் நிறைவேற்றி கவர்னருக்கு திமுக அரசு அனுப்பியிருக்கும் நிலையில், இந்த முறை கவர்னர் கால தாமதம் செய்யமாட்டார் ; குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பி வைப்பார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு ஆளும் கட்சி தலைமைக்கு இருக்கிறது.

English summary

NEET Exemption bill: What will be the next move of Tamilnadu CM Stalin and Governor RN Ravi in the row?