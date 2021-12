ஓமிக்ரான் தொற்று அதிகரிப்பு எதிரொலி... அமெரிக்கா, இங்கிலாந்தில் புதிய கட்டுப்பாடு

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியா உள்பட அனைத்து நாட்டு பயணிகளுக்கும் கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும் என அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகள் கட்டுப்பாடுகள் விதித்துள்ளன.

கோவிட் 19 நெகட்டிவ் சான்றிதழ் அல்லது கோவிட் பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்திருந்தால் அதற்கான ஆதாரத்தை கட்டாயம் எடுத்து வரவேண்டும் என இரண்டு நாடுகள் புதிய விதியை வகுத்துள்ளன.

இந்த புதிய நடைமுறைகள் அமெரிக்காவில் டிசம்பர் 6ம் தேதியும், இங்கிலாந்தில் டிசம்பர் 7ம் தேதியும் அமலுக்கு வருவதாக இந்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

The US and the UK have made it mandatory for all incoming passengers, including those from India, to carry a negative Covid-19 test report or proof of recovery from the contagion amid the rising number of Omicron cases.