குழந்தையுடன் பைக்கில் சென்றால்.! இது கட்டாயம்? மத்திய அரசு புதிய பிளான்.!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: குழந்தைகளை ஏற்றிச் செல்லும் போது மோட்டார் சைக்கிளை மணிக்கு 40 கி.மீ. வரையிலான வேகத்தில் இயக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு புதிய யோசனையை தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் நேற்று ஒரு வரைவு அறிவிக்கையை வெளியிட்டது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: 4 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை மோட்டார் சைக்கிளின் பின்னால் அமர வைத்து ஓட்டிச் செல்லும் போது வாகனத்தை மணிக்கு 40 கி.மீ. வேகத்தில் இயக்க வேண்டும்.

அந்த வேகத்தை அதிகரிக்கக் கூடாது. அவ்வாறு குழந்தையை இரு சக்கர வாகனத்தில் அமர வைத்து கூட்டிச் செல்லும் போது குழந்தைக்கு கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிவித்திருக்க வேண்டும். குழந்தையின் பாதுகாப்புக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்.

English summary

Ministry of Road proposes the speed limit of a motor cycle with child less than 4 years as pillion to be 40 kmph.