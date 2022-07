‘பிஏ2.75’ இந்தியாவில் பரவும் புதிய கொரோனா! இத்தனை மாநிலங்களில் பாதிப்பா? எச்சரித்த இஸ்ரேல் விஞ்ஞானி!

Delhi

டெல்லி : இந்தியாவில் புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு 10 மாநிலங்களில் பரவி இருப்பதாக இஸ்ரேலில் விஞ்ஞானி ஒருவர் கூறியுள்ள நிலையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு முடுக்கி விட்டுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்காவில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனாவின் ஓமிக்ரான் வைரஸ், மிகவும் ஆபத்தானதாகவும், 32 வகைகளில் உருமாற்றம் அடையக் கூடியது என்றும் எச்சரிக்கை எச்சரித்திருந்தது. அதன்பிறகு இந்த வைரஸ் அடுத்தடுத்து பல மாறுபாடுகளை அடைந்தது.

தற்போது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் மூன்றாவது அலை சரிவடைந்த நிலையில், தற்போது திடீரென நோய்த்தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்கா இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் மட்டுமல்லாது இந்தியாவிலும் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது.

இந்தியாவில் கொரோனா அதிகரித்தாலும்.. மக்களிடம் பயம் இல்லை.. 4வது அலை வரவில்லை? நிபுணர்கள் கருத்து இதோ

