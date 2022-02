"அரிசிக்காக மதம் மாறிய கிறிஸ்தவர்கள்.." என்று கூறியவர் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலை. துணைவேந்தராம்! சர்ச்சை

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சாந்திஸ்ரீ துலிபுடி பண்டிட், அரசுக்கு ஆதரவாகவும், முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிராகவும், காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியை எதிர்த்து போட்டிருந்த ட்வீட் இப்போது வைரலாகி வருகிறது.

இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்று டெல்லி ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம். இங்கு படிப்பதற்கு மாணவர்களிடையே பெரிய போட்டியே இருக்கும். இங்கு படிப்பதை மாணவர்கள் கெளரவமாகக் கருதுவார்கள்.

ஸ்டார்ட் அப் உலகில் இந்தியா நம்பர் 3.. போன் உற்பத்தியில் நாம்தான் டாப்.. பிரதமர் மோடி ராஜ்ய சபா உரை!

டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்த ஜெகதீஷ் குமார் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய துணைவேந்தராக சாந்தி ஸ்ரீ துலிபுடி பண்டிட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Santishree Dhulipudi Pandit, the newly appointed Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, Delhi, has tweeted in support of the government, against the Muslim people and against Congress President Sonia Gandhi.