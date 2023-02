இந்திய பொருளாதாரம் சரியான ரூட்டில் போகிறது.. நிர்மலா உறுதி.. அம்ரித்கால் என்றாரே என்ன தெரியுமா?

இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் பட்ஜெட் அம்ரித் காலின் முதல் பட்ஜெட் எனவும் அவர் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறி இருக்கிறார். அம்ரித் கால் என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம்.

டெல்லி: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நிதிநிலையை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து வரும் நிலையில், இந்திய பொருளாதாரம் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நோக்கி சரியான பாதையில் பட்ஜெட் சென்றுகொண்டு இருப்பதாக கூறி உள்ளார். அம்ரித் காலின் முதல் பட்ஜெட் எனவும் அவர் கூறி இருக்கிறார். இந்த அம்ரித் கால் என்றால் என்ன?

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் 2023 - 24 நிதியாண்டிற்கான முழு நிதிநிலை அறிக்கையை வாசித்து வருகிறார். இன்று தனது உரையை தொடங்கிய அவர், மத்திய பாஜக அரசின் திட்டங்கள், செயல்முறைகளை சுட்டிக்காட்டி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

அவர் தனது உரையில், "இந்த பட்ஜெட் இந்தியாவின் வளர்ச்சி வகித இலக்கான 6.8 சதவீதத்தை அடைய உதவும். பசுமை வளர்ச்சி, இளைஞர் சக்தி, விவசாயிகள் மற்றும் பெண்களின் நலனுக்காக இந்த பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது." என்றார்.

English summary

Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the budget presented today will be Amrit Kaal's first budget. Let's see what is Amrit Call.