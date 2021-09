மாஸ்க் அணிவது எப்போது முடியும்? தீபாவளிக்கு கட்டுப்பாடுகளா?பெரும் கேள்விக்கு விடை தந்த விகே பால்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனாவை ஒழிக்கும் போரில் தடுப்பூசிகளுடன் கொரோனா வழிகாட்டுதல்களை முறையாகப் பின்பற்றுவதும் முக்கியம் எனத் தெரிவித்துள்ள நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் வி கே பால், பொது இடங்களில் மாஸ்க் அணிவது அடுத்த ஆண்டும் கட்டாயம் தொடரும் எனத் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதலில் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டது. முதலில் சில வாரங்களுக்குக் கடுமையான ஊரடங்கு அமலில் இருந்தது.

இந்த ஆண்டு இரண்டாம் அலை ஏற்பட்ட சமயத்தில் மத்திய அரசு ஊரடங்கை அறிவிக்கவில்லை என்றாலும்கூட, கிட்டதட்ட அனைத்து மாநில அரசுகளும் கொரோனா தன்மைக்கு ஏற்ப ஊரடங்கை அறிவித்திருந்தனர்.

English summary

NITI Aayog member Dr VK Paul says that masks will tay in next year. Covid will require a studied combination of vaccines, effective drugs, and disciplined social behaviour says DR VK Paul.