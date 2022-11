கிறிஸ்தவம், இஸ்லாமில் தீண்டாமை இல்லை.. மதம் மாறினால் பட்டியலின அந்தஸ்து தேவையில்லை- மத்திய அரசு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இந்து மதத்தில் இருப்பதைபோல் இஸ்லாம் மற்றும் கிறிஸ்தவ மதங்களில் ஜாதிய தீண்டாமை இல்லை என்பதால், மதம் மாறிய தலித்துகளுக்கு பட்டியலின அந்தஸ்து வழங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்து உள்ளது.

இந்து மதத்தில் இருந்து இஸ்லாம் மற்றும் கிறிஸ்தவ மதங்களுக்கு மாறிய தலித்துகளுக்கும் எஸ்.சி. எனப்படும் பட்டியலின அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

மதம் மாறிய பட்டியலின மக்கள் எஸ்.சி. இடஒதுக்கீட்டு பயன்களை அனுபவிக்கும் வகையில் எஸ்.சி.யாக அவர்களை வகைப்படுத்த வேண்டும் என அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

English summary

Union government has told the Supreme Court that since there is no caste untouchability in Islam and Christianity as like in Hinduism. there is no need to grant Scheduled Status to converted Dalits.