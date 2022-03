சிக்னல்ல மடக்கிட்டாங்களா.. லைசன்ஸ், வண்டி ஆர்சி புக் இல்லையா? "பார்த்தா"வுக்கு போன் செய்ய வேண்டாம்!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: வண்டி ஓட்டும் போது போக்குவரத்து போலீஸார் உங்களை மடக்கி வண்டியின் ஆர்சி புக்கையும் லைசன்ஸையும் கேட்கிறாரகளா, இனி திருதிரு என முழிக்க தேவையில்லை!

1989 ஆம் ஆண்டு மோட்டார் வாகனச் சட்டத் திருத்தத்தின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி ஓட்டுநர் உரிமம், வாகன பதிவு புத்தகம் (டிரைவிங் லைசன்ஸ் அல்லது ஆர்சி புக்) ஆகியவற்றை வாகன ஓட்டிகள் எப்போதும் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

இந்த இரு ஆவணங்களையும் mParivahan என்ற மொபைல் ஆப்பில் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளலாம். தேவையான நேரங்களில் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கேட்டால் இதை காட்டிக் கொள்ளலாம்.

இனி எல்லாமே ஆன்லைன்.. லைசன்ஸ் வாங்க ஆர்டிஓ அலுவலகம் செல்ல வேண்டியதில்லை.. அரசு அறிவிப்பு

English summary

No need of carrying driving license along with you. Here is the mParivahan app.