கூட்டணிக்கு அழைத்த மம்தாவை கிண்டல் செய்த சவுத்ரி.. இவ்வளவு நடந்தும் காங்கிரஸ் இன்னும் மாறலியே

டெல்லி: காங்கிரஸ் குறித்து பைத்தியக்காரத்தனமாக கருத்து தெரிவித்த யாருக்கும் பதில் சொல்லத்தேவையில்லை என மம்தா பானர்ஜிக்கு பதிலளித்துள்ளனர் காங்கிரஸ் கட்சியினர்.

நடந்து முடிந்துள்ள ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் ஐந்து மாநிலத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சி மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. எந்த மாநிலத்திலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறவில்லை.

இதனால் காங்கிரஸ் கட்சியை அடுத்து நடக்கவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இணைந்து பணியாற்றலாம் என மம்தா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

பாஜக-வை தோற்கடிக்க அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் - கொல்கத்தாவில் சீறிய மம்தா பானர்ஜி!

English summary

The Congress party has responded to Mamata Banerjee by saying that it does not need to respond to anyone who has made insane comments about the Congress.