ஓமிக்ரான் ஆதிக்கம்.. இந்திய விமான நிலையங்களில் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்?.. முழு விவரம் இதோ!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: உலக நாடுகளை பயமுறுத்தி வரும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் இந்தியாவிலும் மிக வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்தியாவில் இதுவரை 570-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு ஒமிக்ரான் வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 19 மாநிலங்களில் ஒமிக்ரான் கால் பதித்துள்ளது.

#BREAKING இந்தியாவில் ஓமைக்ரான் பாதிப்பு 653ஆக உயர்வு!

தள்ளுவண்டியில் 5 வயது சிறுவன் சடலத்தை கிடத்திவிட்டு கண்ணீருடன் செல்லும் இருவர்.. புதிய வீடியோ

டெல்லியில் அதிகபட்சமாக 142 பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. அதைத் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிரா 141, கேரளா 57, குஜராத் 49, ராஜஸ்தான் 43 மற்றும் தெலுங்கானா 41 என ஒமிக்ரான் பாதிப்பில் மாநிலங்கள் போட்டி போட்டு வருகின்றன. நாடு முழுவதும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் வேகமாக பரவி வருவதால் தலைநகர் டெல்லியில் இருந்து மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா வரை பல மாநிலங்கள் பயண கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. அதனை பின்வருமாறு காண்போம்.

English summary

The Omicron virus, which has been terrorizing the world, is spreading rapidly in India. Several states have imposed travel restrictions from the capital Delhi to Maharashtra and Karnataka