இந்தியாவில் மெல்ல, மெல்ல ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஓமிக்ரான் வைரஸ்..குஜராத்தில் மேலும் 2 பேருக்கு அறிகுறி

டெல்லி: உலகம் முழுவதையும் கொரோனா தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் நிலையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உலக நாடுகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்த உருமாறிய வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்று உலக சுகாதார அமைப்பே கூறியுள்ளது. முழுமையாக 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்ட மக்கள் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவும் டெல்டாவை வைரஸை விட இது வீரியம்மிக்கது என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

The wife and brother-in-law of a person infected with the Omicron virus in Gujarat have also been diagnosed with the corona virus. Officials said their samples had been sent to the genome sequence to determine if they were infected with the Omicron virus