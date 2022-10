'மக்கள் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவால்களில் ஒன்று நீதிகளில் தாமதம் ஏற்படுவது' - பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: அகில இந்திய சட்டத்துறை அமைச்சர்கள், செயலாளர்கள் மாநட்டை காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி, சட்டங்கள் மக்களுக்கு எளிதாக புரியும் படி இருக்க வேண்டும் என்றும், தாமதமான நீதியே நீதித்துறை சந்திக்கும் சவால்களில் ஒன்று எனவும் பேசியுள்ளார்.

அகில இந்திய சட்டத்துறை அமைச்சர்கள், செயலாளர்கள் மாநாடு குஜராத் மாநிலத்தின் நர்மதா மாவட்டம் ஏக்தா நகரில் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த மாநாட்டை பிரதமர் மோடி காணொலி காடி வாயிலாக இன்று தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-

English summary

Prime Minister Modi inaugurated the All India Law Ministers and Secretaries Conference through video. He said that laws should be made easy for people to understand and delayed justice is one of the challenges faced by the judiciary.