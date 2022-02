ஆபரேஷன் கங்கா: உக்ரைனில் சிக்கிய மாணவர்களை மீட்க விரையும் 4 அமைச்சர்கள்! பிரதமர் மோடி முக்கிய முடிவு

Delhi

டெல்லி: உக்ரைனில் சிக்கிய மாணவர்களை மீட்கும் பணியில் 4 மத்திய அமைச்சர்கள் அண்டை நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவிருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

உக்ரைன் விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தலைமையில் நேற்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது. உக்ரைன் எல்லையில் மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் பிரதமர் தலைமையில் உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.

இதில் உக்ரைனில் சிக்கி இருக்கும் இந்தியர்களை மீட்டெடுக்க‌ அண்டை நாடுகளுக்கு மத்திய அமைச்சர்கள் செல்வது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

Prime Minister had a meeting with officials about Ukraine issue. Union Ministers will travel to neighboring countries in the task of rescuing students trapped in Ukraine