பாஜகவுக்கு செக் வைக்க பக்கா பிளான்! இன்று எதிர்கட்சிகள் முக்கிய ஆலோசனை! பின்வாங்கிய பவார்?

டெல்லி : குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட எதிர்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளரை முடிவு செய்வதற்காக காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 22 எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மம்தா பானர்ஜி அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில், தலைநகர் டெல்லியில் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடைபெறவுள்ளது.

குடியரசு ராம்நாத் கோவிந்த்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், குடியரசு தலைவர் தேர்தல் வரும் ஜூலை மாதம் 18ஆம் தேதி அன்று நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

நாட்டின் 16வது ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்வதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூலை 21ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிவுகள் வெளியிடப்படும். இந்த தேர்தலில் 776 எம்பிக்களும், 4,033 எம்எல்ஏக்களும் வாக்களிக்கவுள்ளனர்.

