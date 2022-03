மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்கிறோம்; எங்களின் யுத்தம் தற்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது - பிரியங்கா காந்தி

Delhi

டெல்லி: ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி கருத்து கூறியுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று தெரிவித்துள்ளார். எங்களது யுத்தம் தற்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது, தைரியம் மற்றும் புதிய ஆற்றலுடன் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்று பிரியங்கா காந்தி கூறியுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய 5 மாநில சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி கடும் பின்னடைவை சந்தித்து உள்ளது. கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரைக்கும் வெற்றியைக் காணோம் என்று கவலைப்படுகிறது காங்கிரஸ் கட்சி.

கடந்த காலங்களில் ஆட்சியில் இருந்த கட்சி, மத்தியிலும் மாநிலங்களிலும் ஆண்ட காங்கிரஸ் கட்சி அந்திமக்காலத்தை எட்டியுள்ளதாகவே பலரும் கருதுகின்றனர். ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பலத்த அடியை கொடுத்துள்ளது.

We accept the judgment of the people; "Our war has just begun," said Priyanka Gandhi, general secretary of the Congress party.