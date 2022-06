பாக்கெட் இல்ல பர்சும் இல்ல! ஆனா நீ பிக்பாக்கெட் அடிச்சனு சொல்றாங்க! ’அவரை’ கிண்டலடித்த ப.சிதம்பரம்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : சீனர்களுக்கு முறைகேடான முறையில் விசா வழங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி வழக்குப்பதிவு செய்த சிபிஐ, அவர் மீது சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், பாக்கெட்டும் இல்லை, பர்சும் இல்லை, ஆனால் நீ பிக்பாக்கெட் அடித்தாய் என்று சொன்னால் எப்படியிருக்கும்?" என்று ப.சிதம்பரம் ட்விட்டரில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முன்னாள் நிதி அமைச்சரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் தொடர்ந்து ட்விட்டர் பக்கத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசை விமர்சித்து வருகிறார்.

பொருளாதார ரீதியாகவும் சிந்ததாந்த ரீதியாகவும் பாஜக அரசு தோல்வி அடைந்துவிட்டதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டி வருகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தின் அவர் மகனான கார்த்தி சிதம்பரம் மீது புதிய குற்றச்சாட்டு ஒன்று சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

The CBI has filed a case against Karthi Chidambaram in a special court alleging that he was involved in the illegal issuance of visas to Chinese. In this case, there is no pocket, no purse, but what if you say you hit the pickpocket? "P. Chidambaram questioned on Twitter.