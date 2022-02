நாடாளுமன்றம் Live: ஜனாதிபதி உரை மீதான நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம்: பிரதமர் மோடி இன்று மாலை பதில்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் ஆற்றிய உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதங்களுக்கு லோக்சபாவில் பிரதமர் மோடி இன்று பதிலளிக்க உள்ளார்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் கடந்த மாதம் 31-ந் தேதி தொடங்கியது. ஆண்டின் முதல் கூட்டத் தொடர் என்பதால் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உரையாற்றினார். சுமார் 50 நிமிடங்கள் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உரை நிகழ்த்தினார்.

ஜனாதிபதியின் இந்த உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது விவாதம் நடைபெற்றது. வழக்கமான அமளி துமளி இல்லாமல் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் இம்முறை மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசை மிக கடுமையாக, ஆக்ரோஷமாக விமர்சித்தனர்.

இந்த விவாதங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இன்று மாலை லோக்சபாவில் பிரதமர் மோடி உரையாற்ற உள்ளார். எதிர்க்கட்சிகளின் காட்டமான விமர்சனங்களுக்கு பிரதமர் என்ன பதில் அளிப்பார் என்பது எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

English summary

PM Modi Speech Today in Parliament Budget Session (நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு இன்று) LIVE: Prime Minister Narendra Modi will reply to the debate on the Motion of Thanks to the President's address in the Lok Sabha on Monday evening in the ongoing Budget Session of the Parliament.