இந்தியா மாநிலங்களின் ஒன்றியமா? மன்னராட்சி நாடா? குழப்பிவிட்டது பாஜக: ராகுல் காந்தி அட்டாக்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியமா? இல்லை மன்னராட்சி நாடா? என்கிற குழப்பத்தை பாஜக உருவாக்கிவிட்டது என மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சாடியுள்ளார்.

#WATCH | "The Judiciary, the Election Commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the union of states," says Congress MP Rahul Gandhi in Lok Sabha pic.twitter.com/BQzxXf9VM7