இந்த தீர்ப்பு மற்ற 6 பேருக்கும் பொருந்தும்... பேரறிவாளன் வழக்கறிஞர் பிரபு கூறுவது என்ன?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பேரறிவாளனை விடுதலை செய்து உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு மற்ற 6 பேருக்கும் பொருந்தும் என அவர் தரப்பு வழக்கறிஞர் பிரபு கூறினார்.

Perarivalan விடுதலை.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் விடுதலை தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி நாகேஸ்வராவ் தலைமையிலான அமர்வு முன் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.

இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் எழுத்துப்பூர்வ வாதங்களை தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்பட்டது.

பேரறிவாளனை ஜனாதிபதிதான் விடுதலை செய்ய வேண்டுமா? என்ன சொல்றீங்க? மத்திய அரசை விளாசிய உச்ச நீதிமன்றம்!

English summary

Rajiv Gandhi Assassination case: Supreme court release of convict Perarival after 32 years. Now the advocate of perarivalan says, ‛‛this Judgement is applicable for all other’’.