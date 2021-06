சபாஷ் போட வைத்த 'தமிழ்நாடு'.. 'பள்ளி கல்வி செயல் திறன் 2019-20'.. மத்திய அரசு வெளியிட்ட லிஸ்ட்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான பள்ளி கல்வி செயல்திறன் தரவரிசை குறியீட்டை மத்திய கல்வி அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த பட்டியலில், கேரளா, தமிழ்நாடு, பஞ்சாப், சண்டிகர், அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் அதிக தரவரிசை பெற்று முதலிடம் பிடித்துள்ளன.

மத்திய அரசு இது தொடர்பான பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. எந்த அடிப்படையில் பள்ளி கல்வியில் சில மாநிலங்கள் சிறந்து விளங்குகின்றன. எந்த மாநிலங்கள் முன்னேற வேண்டியுள்ளது. எந்த மாநிலங்கள் பரவாயில்லை என்ற அடிப்படையில் புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டிருக்கிறது.

மத்திய அரசு வெளியிட்ட அந்த அறிக்கையில் இந்திய பள்ளி கல்வி முறை 15 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளையும், கிட்டத்தட்ட 97 லட்சம் ஆசிரியர்களையும், 25 கோடிக்கும் அதிகமான மாணவர்களையும் கொண்ட பல்வேறு சமூக பொருளாதார பின்னணிகளைக் கொண்ட உலகின் மிகப்பெரிய ஒன்று. நாட்டின் மாறுபட்ட கலாச்சாரம் வளரவும் மற்றும் பாரம்பரியம் வளரவும் போதுமான வாய்ப்பைக் கொடுக்கும் அதே வேளையில், நாடு முழுவதும் கல்வின் தரங்களையும் சீரான தன்மையையும் பராமரிக்க மத்திய பள்ளி கல்வித்துறை அமைப்பு பாடுபடுகிறது.

English summary

