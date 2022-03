என்ன சொல்றீங்க? அமெரிக்காவில் உச்சம் தொட்ட பெட்ரோல் விலை.. ஆனாலும் இந்தியாவை விட கம்மிதானாம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைன் போர் காரணமாகச் சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை மின்னல் வேகத்தில் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பெட்ரோல் - டீசல் விலையும் உயர்ந்து வருகிறது.

உக்ரைன் நாட்டில் ரஷ்யா தொடங்கிய போர் 3ஆவது வாரமாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. உக்ரைன் நகரில் இருக்கும் முக்கிய நகரங்களைக் குறித்து வைத்து ரஷ்ய ராணுவம் தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

கீவ், கார்கீவ், மரியுபோல் நகரங்கள் மீது ரஷ்யா தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக இரு தரப்புக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடும் ஏற்படவில்லை.

English summary

US Fuel prices are at a record high but still lower compared to rates in India: Ukraine war results in steep raise of petrol and diesel.