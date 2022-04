உக்ரைனுக்கு நாங்க எவ்ளோ செஞ்சிருக்கோம் தெரியுமா? அமெரிக்க அதிபரிடம் நெகிழ்ந்து பேசிய பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: போரால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ள உக்ரைனின் நிலை தனக்கு மிகுந்த கவலையை தருவதாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உடனான வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்து உள்ளார்.

ரஷியா - உக்ரைன் போர் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து, அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுடன் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாடினார்.

ரஷியா - உக்ரைன் போர் தொடர்பாக இந்தியாவின் நிலைபாடு குறித்து அமெரிக்கா அதிருப்தியில் இருந்த நிலையில் இருநாடுகளின் தலைவர்களும் பேசியுள்ளனர்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi said in a video conference with US President Joe Biden that he was deeply concerned about the situation in war-torn Ukraine: போரால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ள உக்ரைனின் நிலையை தனக்கு மிகுந்த கவலையை தருவதாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உடனான வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் சந்திப்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்து உள்ளார்.