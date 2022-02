எமர்ஜென்சியின்போது கருணாநிதி அரசை டிஸ்மிஸ் செய்தவர்கள் ஜனநாயகம் பற்றி பேசுகிறார்கள்.. பிரதமர் ஆவேசம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இன்று மாநிலங்களவையில், குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்குப் பதில் அளித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் கட்சியை மிகக் கடுமையாகச் சாடி பேசினார்.

கடந்த ஜன.31ஆம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. இதையடுத்து குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பலரும் உரையாற்றினர்.

ஸ்டார்ட் அப் உலகில் இந்தியா நம்பர் 3.. போன் உற்பத்தியில் நாம்தான் டாப்.. பிரதமர் மோடி ராஜ்ய சபா உரை!

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பேசிய ராகுல் காந்தி, மத்திய அரசு மாநில உரிமைகளைப் பறிப்பதாகவும் ஜனநாயகத்திற்கு மதிப்பதில்லை என்றும் சாடியிருந்தார்.

English summary

PM Modi says Mahatma Gandhi wanted the Congress to be scrapped: Prime Minister said the party had a history of dismissing state governments. PM Modi Reply on Motion of Thanks in Rajya Sabha Today.