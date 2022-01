பிரதமர் மோடிக்கு பாதுகாப்பு குறைபாடு: விசாரணையில் இறங்கிய மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்.. குழு அமைப்பு!

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று முன்தினம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சுமார் 42,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இருந்தார். மோசமான வானிலை காரணமாக பிரதமர் ஹெலிகாப்டரில் செல்லாமல் சாலை மார்க்கமாக சென்றார்.

பதிண்டா என்ற இடத்தில் சென்றபோது விவசாயிகள் அந்த பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பிரதமர் வாகனம் மேற்கொண்டு செல்ல முடியாமல் தவித்தது. பதிண்டா பகுதி மேம்பாலத்தில் பிரதமர் மோடியின் காண்வாய் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நின்றது.

The Union Home Ministry has set up a three-member panel to probe Prime Minister Modi's security breach in Punjab. The Prime Minister canceled all the events he was scheduled to attend due to security glitches