"நச்".. தீவிரவாதத்திற்கு உதவும் நாடுகள்.. பாகிஸ்தான், சீனாவிற்கு "ஊமைக் குத்து".. மோடி பரபர பேச்சு

டெல்லி: தீவிரவாததத்துக்கு எதிரான சர்வதேச மாநாட்டில் இன்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீனா, பாகிஸ்தான் நாடுகளை கடுமையாக சாடியது உலக அளவில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

அண்மைக்காலமாக இந்தியா - சீனா இடையேயான மோதல்போக்கு அதிகரித்து வரும் நிலையில் மோடி இவ்வாறு பேசியிருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கும் நாடுகளுக்கு எதிராக பிற நாடுகள் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என்றும் இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்தார்.

In an veiled attack on Pakistan and China, Prime Minister Narendra Modi said some countries support terrorism as part of their foreign policy while some others support it indirectly by blocking action against terrorists.