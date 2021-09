புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம்.. திடீரென இரவில் வந்து பிரதமர் மோடி தந்த சர்ப்ரைஸ்.. திகைத்த ஊழியர்கள்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: புது டெல்லியில் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட கட்டுமான பணி நடைபெறும் இடத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று இரவு 8,45 மணிக்கு திடீரென வருகை தந்தார். சுமார் ஒரு மணி நேரம் வரை கட்டுமான பணிகள் நடைபெறும் இடத்தை ஆய்வு செய்த பிரதமர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.

டெல்லியில் உள்ள நாடாளுமன்ற கட்டிடம் 93 ஆண்டுகள் பழமையானது. இந்தியாவின் வரலாற்றுச் சின்னங்களில் நாடாளுமன்றமும் ஒன்று. இந்தக் கட்டிடத்தை இடிக்காமல் அதனையொட்டிபுதிய நாடாளுமன்றம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

இதற்காக சென்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தை மத்திய அரசு உருவாக்கி பணிகளை தொடங்கி உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டிடம், மத்திய தலைமைச் செயலகம் ஆகியவை கட்டப்படுகின்றன.

நோ அப்பாயிண்ட்மெண்ட்... அமைதிகாக்கும் டெல்லி அக்பர் சாலை.. காத்திருக்கும் தமிழக காங்.பிரமுகர்கள்..!

English summary

PM Narendra Modi went to the construction site of the new parliament building in New Delhi at around 8.45 pm today. He spent almost an hour at the site & did a first-hand inspection of the construction status of the new parliament building.