பூலித்தேவன் பிறந்த தினம்.. ”ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து போரிட்டவர்” பிரதமர் மோடி தமிழில் ட்வீட்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் பூலித்தேவன் பிறந்த பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழில் ட்வீட் செய்து புகழ்ந்துள்ளார்.

ஆங்கிலேயர்களிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் பெற்றுத் தர நாடு முழுவதும் எத்தனையோ இளைஞர்கள் துணிந்து போராடி தங்கள் உயிரை மாய்த்துகொண்டனர்.

இவர்களில் வெகு சிலரைப் பற்றி மட்டுமே நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இவர்களில் முதன்மையானவர் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிட்ட பூலித்தேவன். ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து 1755 முதல் 1767 வரை போரிட்டு 12 ஆண்டுகளில் 15 முறை வெற்றி பெற்றவர்.

English summary

( பூலித்தேவன் பிறந்த தினம் - பிரதமர் மோடி தமிழில் ட்வீட் செய்து புகழாரம் ) PM Narendra Modi tweeted in Tamil on the occasion of freedom fighter Puli Thevan birthday. He tweets, Puli Thevan Courage and determination have inspired countless. He stood at the forefront and fought against foreign imperialism.