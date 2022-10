பிரிட்டன் பிரதமரான ரிஷி சுனக்! சோனியாவை புறம்தள்ளிய இந்தியா பாடம் கற்கணும்.. சசிதரூர் பரபர கருத்து

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இனவெறி இருந்த பிரிட்டனின் பிரதமராக இந்திய வம்சாளவளியை சேர்ந்த இந்து மதத்தை பின்பற்றும் ரிஷி சுனக் பிரதமராகி உள்ள நிலையில் சோனியாவை புறம்தள்ளிய இந்தியா பிரிட்டனிடம் இருந்து பாடம் கற்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்பி சசிதரூர் கூறினார்.

பிரிட்டன் பிரதமராக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் பிரதமராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்து மதத்தை பின்பற்றும் இவர் பிரிட்டனின் பிரதமராகி இருக்கிறார்.

பிரிட்டனில் இந்துக்கள் மிகச்சிறிய அளவில் இருக்கும் நிலையில் சிறுபான்மையினராக உள்ள ரிஷி சுனக்கை அந்நாட்டினர் பிரதமராக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். இதில் இருந்து இந்தியா பாடம் படிக்க வேண்டும் என சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Rishi Sunak a follower of Hindu religion of Indian origin became the Prime Minister of Britain. India, which rejected sonia, should learn a lesson from Britain, says Congress MP Shasi Tharoor.