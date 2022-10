பிரசாந்த் கிஷோர் பப்ளிசிட்டிக்காக பேசுவார்.. அதையெல்லாம் என்கிட்ட கேக்காதீங்க.. நிதிஷ் அட்டாக்!

Delhi

டெல்லி: நிதிஷ் குமார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து விலகினாலும் பாஜகவுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார் என்று பிரசாந்த் கிஷோர் கூறிய நிலையில், இதற்கு பதில் அளித்து நிதிஷ் குமார் பேசியுள்ளார்.

பீகாரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆதரவுடன் முதல்வராக பதவி வகித்து வந்த நிதிஷ் குமார் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதல்வர் பதவியில் இருந்து ராஜினமா செய்தார்.

உடனடியாக காங்கிரஸ், ஆர்.ஜே.டி உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து மீண்டும் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

While Prashant Kishore said that Nitish Kumar is in touch with the BJP despite his withdrawal from the National Democratic Alliance, Nitish Kumar responded to journalists' questions about this and said that he will say something for publicity. He said don't ask me all that.