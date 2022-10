இந்தியாவுக்கே ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு.. முலாயம் சிங் மறைவுக்கு ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு இரங்கல்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சரும் சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவருமான முலாயம் சிங் யாதவ் காலமான நிலையில் அவரது மறைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

வட இந்தியாவில் சக்திவாய்ந்த கட்சிகளில் ஒன்றான சமாஜ்வாடி கட்சியை நிறுவியவர் முலாயம் சிங் யாதவ். இந்திய அளவில் அனுபவமும், பலமும் வாய்ந்த அரசியல்வாதியாக பார்க்கப்படுகிறார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் 1989 ஆம் ஆண்டு முதல் 1991 ஆம் ஆண்டு வரையிலும், 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் 1995 ஆம் ஆண்டு வரையிலும், 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் 2007 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் என 3 முறை முதலமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார்.

English summary

President Draupati murmu condolence to Mulayam Singh yadav death: She said that, "The passing away of Shri Mulayam Singh Yadav is an irreparable loss to the country. The achievements of Mulayam Singh Yadav ji, who came from a simple environment, were extraordinary. 'Son of the Soil' Mulayam ji was a veteran leader associated with the ground. He was respected by people from all parties. My deepest condolences to his family and supporters!"