உலக நாடுகளுக்கு முன்னோடியாக இந்தியா திகழ்கிறது - குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பெருமிதம்

டெல்லி : உலக நாடுகளுக்கு முன்னோடியாக இந்தியா திகழ்வதாகவும் கொரோனாவுக்கு எதிராக இந்திய நாடு வலிமையாக போராடுகிறது எனவும், கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக நாம் அனைவரும் கவனத்துடன் தொடர்ந்து போராட வேண்டும் என குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

1947-ம் ஆண்டு விடுதலை அடைந்த நமது தேசம், 1950-ம் ஆண்டு ஜனவரி 26-ல் குடியரசு நாடாக மலர்ந்தது. இதனையே ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 26-ந் தேதி குடியரசு நாளாக நாடு கொண்டாடி வருகிறது.

நமது நாட்டின் 73-வது குடியரசு தினம் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனையொட்டி இன்று இரவு 7 மணிக்கு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் நாட்டு மக்களிடம் தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி வழியாக உரையாற்றினார்.

In his address to the nation, President Ramnath Govind said that India is a pioneer in the world and India is fighting hard against corona and we must all continue to fight against corona infection with vigilance.