லதா மங்கேஷ்கர் மறைவு- ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் மோடி ,முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆழ்ந்த இரங்கல்

டெல்லி/சென்னை: இந்திய இசைக்குயில் லதா மங்கேஷ்கர் (வயது 92) யாராலும் நிரப்ப முடியாத வெற்றிடத்தை விட்டு சென்றுள்ளதாக பிரதமர் மோடி ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார். ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், பிரமுகர்களும் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

கொரோனா பாதிப்பில் கடந்த ஒரு மாதமாக லதா மங்கேஷ்கர் மும்பை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். கடந்த அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக இந்திய சினிமா துறையின் முகமாக திகழ்ந்தவர் லதா மங்கேஷ்கர்.

Prime Minister Narendra Modi tweets that "I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled".