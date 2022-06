ஜனாதிபதி தேர்தல் 2022: அடுத்த குடியரசுத்தலைவர் யார்.. வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடக்கம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது. குடியரசுத்தலைவர் தேர்தல் ஜூலை 18ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் தொடர்பான ஆலோசனைகள் களைகட்டி உள்ளன.

குடியரசுத்தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் 24ஆம் தேதி முடிகிறது. புதிய குடியரசுத்தலைவர் ஜூலை 25ஆம் தேதி பதவி ஏற்க வேண்டும். அதற்குள் புதிய ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

இதற்கான தேர்தல் அடுத்த மாதம் 18ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இன்றைய தினம் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குகிறது. ஆனால், மத்தியில் ஆளும் பாஜக கூட்டணியோ, எதிர்க்கட்சிகளோ தங்களது வேட்பாளரை இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை. இது தொடர்பான ஆலோசனைகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகின்றன.

