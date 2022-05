ஒரே ஒரு போட்டோ தான்! சிலிண்டர் விலை உயர்வை விளக்கிய சசிதரூர்!மத்திய அரசை விமர்சிக்கும் பொதுமக்கள்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் தொடர்ச்சியாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில் சிலிண்டர் விலை உயர்வால் ஏழைகள் படும் சிரமத்தை ஒரே ஒரு போட்டோ மூலம் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சசிதரூர் விளக்கி உள்ளார். இதையடுத்து பொதுமக்கள் மத்திய அரசை விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் சசிதரூர். கேரளாவை சேர்ந்த இவர் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவ்வாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இவர் தனது காங்கிரஸ் கட்சி உள்பட மத்திய அரசு, உலக அரசியல் தொடர்பான அனைத்து கருத்துகளை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். இதனால் சசிதரூர் அவ்வப்போது சர்ச்சைகளிலும் சிக்குவது உண்டு.

English summary

The price of cooking gas cylinders in India has been steadily rising. In a single photo, senior Congress leader Shashi Tharoor explained the plight of the poor due to the rise in cylinder prices.