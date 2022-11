டெல்லியில் குறைந்த காற்று மாசு.. மீண்டும் திறக்கப்பட்ட பள்ளிகள்.. முடிவுக்கு வந்த தொடர் விடுமுறை!

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் காற்றின் தரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக இன்று முதல் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லியில் தீபாவளி பண்டிகையைத் தொடர்ந்து காற்று மாசு அதிகரித்து வந்தது. குறிப்பாக கடந்த வியாழக்கிமை முதல் காற்றின் தரக்குறியீடு 450 வரை எட்டி, சுவாசிக்க தகுதியற்றவை என்ற நிலையை அடைந்தது. காற்று மாசினை கட்டுப்படுத்த டெல்லி அரசு பல்வேறு தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இதனிடையே கடந்த வெள்ளிக்கிழமை டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில்,டெல்லியில் காற்று மாசு அதிகரித்து வரும் நிலையில், காற்றின் தரம் மேம்படும் வரையில் டெல்லியில் 5ம் வகுப்பு வரை உள்ள தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என்று தெரிவித்தார்.

From nov 4 Primary schools in Delhi were closed and open activities of classes senior to them were stopped. From Today, primary schools will open, and the ban on open activities is being lifted