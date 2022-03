ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு.. தமிழ்நாட்டு வாழைப்பழம் சவுதி அரேபியால கிடைக்கிறது..பிரதமர் மோடி பெருமிதம்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தமிழகத்தில் விளைவிக்கப்படும் வாழைப்பழங்கள் சவுதி அரேபியாவில் கிடைக்கிறது என்றும், ஆந்திராவின் பங்கனப்பள்ளி மாம்பழம், நாகாலாந்து ராஜ மிளகாய் லண்டனுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்

சர்வதேச அளவில், வாழைப்பழம் உற்பத்தியில், பிரேசில், இந்தியா ஆகியவை முன்னணியில் உள்ளன. இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு, 9.07 கோடி டன் வாழைப்பழம் உற்பத்தியாகிறது. இந்தியாவில் பழங்கள் உற்பத்தியில் வாழைப்பழம் முதலிடத்தில் உள்ளது.

நாட்டின் மொத்த வாழைப்பழம் உற்பத்தியில், மகாராஷ்டிரா, தமிழகம், மத்திய பிரதேசம், ஆந்திரா, குஜராத், கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களின் பங்களிப்பு 68.67 சதவீதம் என்ற அளவில் உள்ளது.

Prime Minister Narendra Modi has said that bananas grown in Tamil Nadu are available in Saudi Arabia and Andhra Pradesh's Panganapalli mango and Nagaland royal chilli are exported to London.