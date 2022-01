நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு பிரம்மாண்ட கிரானைட் சிலை.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: இந்திய தேசிய ராணுவத்தை உருவாக்கிய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களுக்கு இந்தியா கேட் பகுதியில் கிரானைட்டல் ஆன பிரம்மாண்ட சிலை அமைக்கப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

ஆங்கிலேயே ஏகாதிபத்தியத்தை அடியோடு ஒழிக்க ராணுவ வீரர்களைத் திரட்டி பெரும் போர் புரிந்த இந்திய விடுதலை போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 23ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

கூடுதல் சிறப்பாக இந்த ஆண்டு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களின் 125வது பிறந்தநாள் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது.

Prime Minister Narendra Modi has said that a huge granite statue of Netaji Subhash Chandra Bose, the founder of the Indian National Army, will be erected at India Gate.