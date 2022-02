இனி வரும் காலங்கள் எப்படி இருக்கும்ணு பாருங்க.. பட்ஜெட் 2022 குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனாவுக்கு பிறகு உலகில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலிக் காட்சி மூலம் ஆத்மநிர்பார் பொருளாதாரம் என்ற தலைப்பில் நாடு முழுவதும் பாஜகவினர் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரிடையே காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றினார்.

நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் பாஜக நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் உரையாடினர். நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் 7 ஆண்டுகளில் நமது நாட்டின் வளர்ச்சியைப் பற்றியும், உலக நாடுகள் மத்தியில் நமது நாட்டின் முக்கியத்துவம் உயர்ந்திருப்பதாகவும் பேசினார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that the budget for creating an independent India has been tabled and that many changes are likely to take place in the world after Corona.