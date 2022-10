குட் நியூஸ்.. ரூ.16,000 கோடி.. விவசாயிகளுக்காக விடுவித்தார் பிரதமர் மோடி.. 12வது தவணை

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் இன்று 'ஒரே நாடு ஒரே உரம்' திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

அதேபோல பி.எம்.கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 12வது தவணையாக ரூ.16,000 கோடி நிதி விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார்.

இந்த ஆண்டு இறுதியில் இமாச்சல் பிரதேசம் மற்றும் குஜராத்தில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் புதிய திட்டங்களை பிரதமர் அறிவித்து வருகிறார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi launched the 'One Nation One Fertilizer' scheme in the national capital Delhi today. Similarly, he said that Rs.16,000 crore has been paid into the farmers' bank accounts as the 12th installment under the PM Kisan scheme.