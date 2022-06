இறுகும் பிடி! நேரில் வாங்க! நுபுர் சர்மாவுக்கு 2வது முறையாக பறந்த சம்மன்! அனுப்பியது யார் தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நபிகள் நாயகம் குறித்து தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்த நுபுர் சர்மாவுக்கு 2வது முறையாக மகாராஷ்டிரா போலீசார் சம்மன் அனுப்பி உள்ளனர்.

ஞானவாபி மசூதி விவகாரம் தொடர்பாக தனியார் தொலைக்காட்சியில் விவாதம் நடந்தது. இதில் இஸ்லாமிய இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்து இருந்தார்.

இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் மக்கள் மட்டுமின்றி பல முஸ்லிம் நாடுகள் கண்டனங்கள் தெரிவித்தன.

நுபுர் சர்மா சர்ச்சை.. ராஞ்சியில் முஸ்லீம்கள் போராட்டத்தில் போலீஸ் துப்பாக்கிச் சூடு.. 2 பேர் பலி

Prophet remark row: The Mumbai Police has sent a summon to former Bharatiya Janata Party (BJP) spokesperson Nupur Sharma will have to appear before the Mumbai Police to record the statement on June 25.