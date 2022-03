இன்குலாப்... பஞ்சாபில் மிகப்பெரிய வெற்றி... - கெஜ்ரிவால் தேசபக்தர் என்பதை மக்கள் காட்டியுள்ளனர்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: மருத்துவம் படிக்க எந்த மாணவரும் உக்ரைனுக்கு செல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார். இந்த முடிவுகளின் மூலம் கெஜ்ரிவால் ஒரு தீவிரவாதி அல்ல, உண்மையான தேசபக்தர் என்பதை மக்கள் அடையாளம் காட்டியுள்ளனர் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐந்து மாநில சட்டடசபைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியானது. உத்தரபிரதேசம், உத்தரகண்ட், கோவா,மணிப்பூரில் பாஜக ஆட்சியை தக்கவைத்தாலும் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் படுதோல்வியடைந்துள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி ஐந்து மாநிலங்களிலும் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சி 90 இடங்களைக் கைப்பற்றி அரியணை ஏறுகிறது. இது மிகப்பெரும் புரட்சி என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Massive victory of AAP in Punjab: (பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தல் ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி) We will make an India where no student has to go to Ukraine to study medicine...With these results people showed that Kejriwal is not a terrorist but a real 'Desh Bhakt', AAP chief Arvind Kejriwal said in Delhi