குர்ஆன் மட்டுமல்ல.. நபிகள் நாயகம் சொன்னதும் இஸ்லாத்தில் கடமை -ஹிஜாப் வழக்கில் சல்மான் குர்ஷித் வாதம்

Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: குர்ஆன் மட்டுமின்றி நபிகள் நாயகத்தின் வார்த்தைகளும் இஸ்லாத்தில் கடமையானது என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் ஹிஜாப் வழக்கில், ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சல்மான் குர்ஷீத் தெரிவித்து உள்ளார்.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து செல்ல அரசு விதித்த தடைக்கு எதிராக உடுப்பி மாணவிகள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் மாதம் இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது.

அதில் ஹிஜாப் இஸ்லாத்தில் அத்தியாவசியமானது இல்லை என்றும், பள்ளிகளில் சீருடையை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கர்நாடக அரசின் உத்தரவில் தவறு இல்லை எனவும் கூறி மாணவிகளின் வழக்கை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.

பரபர விசாரணையில் ஹிஜாப் வழக்கு! சல்மான் குர்ஷித் காரசார வாதம்! குர்ஆன் ஜெராக்ஸ் கேட்ட உச்சநீதிமன்றம்

English summary

Senior Advocate Salman Khurshid argued in Hijab case at Supreme court said that,"There is obligatory and non obligatory in Islam. Quran and the sayings of Prophet Muhammad also mandatory in Islam. This is a critical thing to keep in mind."