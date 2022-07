ரூ.100 கோடி.. "காசு கொடுத்தா எம்.பி, ஆளுநர் ஆகலாம்!" ஏலம் விட்ட கும்பல்! தட்டி தூக்கிய சிபிஐ

Delhi

டெல்லி: காசு கொடுத்தா வாங்கிடலாம் என கூறி ராஜ்யசபா எம்.பி பதவியையும், கவர்னர் பதவியையும் ஏலம்விட்ட கும்பலினரை சிபிஐ அதிகாரிகள் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் மிக உயரிய பொறுப்புகளில் ஒன்று மாநில கவர்னர் பொறுப்பு. இந்திய குடியரசு தலைவர்களால் மாநில கவர்னர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர்.

அதேபோன்று, ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவி பல்வேறு மாநிலங்களில் அவ்வப்போது காலியிடங்களுக்கு ஏற்ப நிரப்பப்படும். அதில் போட்டியிட்டு கட்சி எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவுடன் வெற்றி பெறுவார்கள்.

The CBI officials arrested the gangsters who bid for the post of Rajya Sabha MP and the post of Governor saying that they can buy it with money.