'ட்விஸ்ட்' டெல்லி திரும்பும் ராகுல் காந்தி.. காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட மனுதாக்கல்?

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட மனுதாக்கல் செய்வதற்காக ராகுல் காந்தி டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொள்வதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

2019ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை ராகுல் காந்தி ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, வரும் அக்டோபர் 17ம் தேதி நடைபெற உள்ள தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் வேட்பாளர்கள் வரும் செப்.24ம் தேதி முதல் செப்.30ம் தேதி வரை தங்கள் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

According to sources, Congress leader Rahul Gandhi is scheduled to return to the Delhi ahead of the commencement of nominations for the post of national president of the Congress party.