பாஜக ஆதரவு வேட்பாளரை தோற்கடித்த காங்கிரஸ்.. கர்நாடகாவில் ஜேடிஎஸ் தோல்வி.. பரபர ராஜ்ய சபா முடிவுகள்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : மாநிலங்களவை தேர்தலில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி 3 இடங்களைக் கைப்பற்றியது. 1 இடத்தை பாஜக வென்றுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முகுல் வாஸ்னிக், ரந்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா, பிரமோத் திவாரி ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். பாஜகவின் கன்ஷியாம் திவாரி வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், பாஜக ஆதரவு பெற்ற சுயேட்சை வேட்பாளர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தோல்வியடைந்துள்ளார்.

அதேபோல, கர்நாடக மாநில ராஜ்யசபா தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர்கள் நிர்மலா சீதாராமன், ஜக்கேஷ், லெஹர் சிங் சிரோயா ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். நான்காவது எம்.பி சீட்டுக்கு காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வென்றுள்ளார்.

யார் பி டீம்? மகாராஷ்டிரா ராஜ்ய சபா தேர்தலில்.. பாஜகவை அதிர வைத்த ஓவைசி.. பரபர மூவ்! நடந்தது என்ன?

English summary

Congress has won three of the four Rajya Sabha seats in Rajasthan. One seat has gone to the BJP. In Karnataka, three seats have gone to the BJP and one to the Congress in Rajya sabha election.