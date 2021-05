மீண்டும் டாக்டர்களை வம்பிழுத்த பாபா ராம்தேவ்.. இந்த முறை அமீர்கானின் பழைய வீடியோவை போட்டு சவால்!

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: அலோபதி மருத்துவம் மற்றும் அலோபதி மருத்துவர்கள் குறித்து யோகா குரு பாபா ராம்தேவ் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார். இதனால் ஏற்பட்டுள்ள சலசலப்பு ஓயாத நிலையில், நடிகர் அமீர்கான் தொகுத்து வழங்கிய 'சத்யமேவ் ஜெயதே' என்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் பழைய வீடியோவைப் பகிர்ந்து கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளார்.

அந்த வீடியோவில் அமீர்கானின் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட டாக்டர் சமித் சர்மா என்ற விருந்தினர் மருந்து பொருட்களின் விலை உயர்வை பற்றியும் சந்தைகளில் கிடைக்கும் மருந்துகளின் விலை நிலவரம் பற்றி பேசியிருந்தார்.

2012 இல் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் ஒளிபரப்பப்பட்ட 'சத்யமேவ் ஜெயதே' நிகழ்ச்சியின் ஒர எபிசோடில் இருந்து கிளிப்பை ட்விட்டரில் பகிர்ந்த யோகா குரு ராம்தேவ், "மருத்துவ மாஃபியாக்களே நாட்டில் நவீன மருந்துகளின் "அதிக விலை" பற்றி விவாதித்ததற்காக நடிகர் அமீர்கானுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர முடியுமா? எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியுமா?" என்று கேட்டு சவால் விடுத்துள்ளார்.

English summary

own controversial remarks about allopathy and allopathic doctors, yoga guru Ramdev shared an old video from a television show ‘Satyamev Jayate’ hosted by actor Aamir Khan, where a guest named Dr Samit Sharma was seen discussing about the high prices of medicines available in the markets.