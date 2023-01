"மதங்களும், மொழிகளும் நம்மை ஒன்றிணைத்துள்ளன" நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு உரை!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: 74வது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு உரையாற்றினார். அந்த உரையில், நாம் ஜனநாயக குடியரசாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்றும், இந்தியாவின் வளர்ச்சி உலக நாடுகளுக்கு உத்வேகம் அளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், மதங்களும் மொழிகளும் நம்மை ஒருங்கிணைத்துள்ளதாகவும் திரெளபதி முர்மு கூறியுள்ளார்.

நாட்டின் 74வது குடியரசு தினம் ஜனவரி 26ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. 1947ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ல் நாடு விடுதலை பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து நமது தேசத்துக்கான அரசியல் சாசனம் உருவாக்கப்பட்டு அது நடைமுறைக்கு வந்து இந்தியா முழுமையான குடியரசு நாடாக உருவெடுத்த நாள் 1950 ஜனவரி 26 ஆகும்.

ஜனவரி 26ம் தேதி நாட்டின் குடியரசு தினம் நாளை எழுச்சியுடன் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில் நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றினார்.

74வது குடியரசு தின கொண்டாட்டம்: நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு உரை

English summary

Draupathi Murmu addressed the nation on the occasion of the 74th Republic Day. In that speech, she said that we have succeeded as a democratic republic and India's development is an inspiration to the countries of the world. Similarly, Draupathi Murmu also said that religions and languages have united us.