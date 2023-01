ஆஹா.. இப்படி ஒரு காரணமா? குடியரசு தினவிழாவில் கவனம்பெற்ற பிரதமர் மோடியின் தலைப்பாகை! கவனிச்சீங்களா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் இன்று நடந்த குடியரசு தினவிழாவில் ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைத்தார். விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார். இந்நிலையில் தான் பிரதமர் மோடி அணிந்திருந்த தலைப்பாகை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. பல வண்ணங்களில் அவர் அணிந்த தலைப்பாகையின் பின்னணியில் உள்ள சூப்பரான விஷயம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

நாடு முழுவதும் இன்று 74வது குடியரசு தினவிழா கொண்டாடப்பட்டது. டெல்லியில் ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு தேசியக்கொடி ஏற்றி மரியாதை செய்தார். அதன்பிறகு அவர் ராணுவ வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றுக்கொண்டார்.

இதையடுத்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்பு மற்றும் வீரர்களின் சாகச நிகழ்ச்சிகளை ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு கண்டு ரசித்தார். இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக எகிப்து அதிபர் அப்தெல் பட்டா எல் சிசி பங்கேற்றார்.

English summary

President Droupadi Murmu hoisted the national flag at the Republic Day celebrations in Delhi today. Prime Minister Narendra Modi participated in the function. In this case, the turban worn by Prime Minister Modi attracted everyone's attention. It has been reported that Prime Minister Modi has worn a multi-colored Rajasthani turban to symbolize the country's diversity.